Rekor tır kuyruğu azalmaya başladı: 20 kilometre

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule'de, Bulgaristan tarafının sistem güncellemesi nedeniyle her iki ülkede de geçtiğimiz 6 günde kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre dün itibariyle Bulgar tarafının yavaş da olsa alımları başlaması ile birlikte tır kuyruğu gitgide erimeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen tırlar ise 8 kilometre kuyruk oluşturmaya devam ediyor.