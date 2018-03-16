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Rekor tır kuyruğu azalmaya başladı: 20 kilometre

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda ‘sistem güncellemesi’ nedeniyle 6 gün içerisinde 28 kilometreyi aşarak son yılların rekorunu kıran araç kuyruğu azalmaya başladı. Dün itibariyle alımların yavaş da olsa başlamasıyla beraber tır kuyruğu 20 kilometrenin altına düştü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:26
Rekor tır kuyruğu azalmaya başladı: 20 kilometre
Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule'de, Bulgaristan tarafının sistem güncellemesi nedeniyle her iki ülkede de geçtiğimiz 6 günde kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre dün itibariyle Bulgar tarafının yavaş da olsa alımları başlaması ile birlikte tır kuyruğu gitgide erimeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen tırlar ise 8 kilometre kuyruk oluşturmaya devam ediyor.
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Rekor tır kuyruğu azalmaya başladı: 20 kilometre
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