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Samsun'da dehşet! Kafası, kolları ve bacakları olmayan kadın cesedi bulundu

Samsun'da sahilde kayalıkların arasında başı, kolları ve bacakları olmayan bir kadın cesedi bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:51
Samsun'da dehşet! Kafası, kolları ve bacakları olmayan kadın cesedi bulundu

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki kayalıklar arasında çöp poşeti içinde bir ceset gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekip, cesette inceleme yaptı.

KAFASI, KOLLARI VE BACAKLARI YOK!

İncelemede, bir kadına ait cesedin kafası, kolları ve bacaklarının bulunmadığı tespit edildi.Tekne ile denizden kıyıya atıldığı değerlendirilen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Polis, kimlik tespiti ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Samsun'da dehşet! Kafası, kolları ve bacakları olmayan kadın cesedi bulundu
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