15 Mart Milli Piyango Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto bilet sorgulama...

Milyonlarca vatandaşın sonuçlarını beklediği 15 Mart Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. 2 milyon TL'ye yakın ikramiye bu hafta herhangi bir şehrimize gitmedi ve büyük ikramiye haftaya devretti! Şanslı numaralar da vatandaşlar tarafından araştırılıyor; 15 Mart Süper Loto çekilişinin şanslı numaraları 05, 20, 22, 31, 40, 47 oldu. 543. hafta çekilişine damga vuran ayrıntı 1.813.328,29 TL'lik büyük ikramiye oldu! Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi haberimiz içerisinden yapabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi 1.813.328,29 TL'lik ikramiyeyi bilen çıkmadı ve ikramiye 544. hafta çekilişine devretti. 72 kişi ise 5 rakamı doğru bildi ve 7.837.60 TL'nin sahibi oldu. Aynı şekilde 4 rakamı doğru bilen 3.236 kişi 187.15 TL kazandı. 3 rakamı tahmin eden 69.067 kişi ise 15.15 TL kazandı.

SÜPER LOTO HAKKINDA

Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Süper Loto oyununda devir sınırlaması bulunmamaktadır.