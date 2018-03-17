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400 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
400 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir özel okulda eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak ve Çanakkale Şehitleri için 400 metrelik Türk bayrağıyla 3 kilometre yürüdü. Altınşehir Mahallesi'ndeki okulun önünde toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra özel olarak hazırlanan 400 metrelik Türk bayrağını açtı. Öğrenciler, trafiğe kapatılan Özlüce Bulvarı'nda bando takımı eşliğinde 3 kilometre boyunca bayrağı taşıdı. Yürüyüş yapan öğrencilere, otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

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400 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler
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