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Bahçelievler'de hareketli gece! Bir anda gelip araçları kundakladılar

Bahçelievler'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokakta park halindeki 2 otomobili kundakladı. Araçlardaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, alev alev yanan otomobil ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi

AA DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:34
Bahçelievler'de hareketli gece! Bir anda gelip araçları kundakladılar

BİR ANDA GELİP ARAÇLARI KUNDAKLADILAR

Bahçelievler'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokakta park halindeki 2 otomobili kundakladı. Araçlardaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, alev alev yanan otomobil ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Alpaklar Sokağı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan 34 TL 9622 ve 34 BAK 99 plakalı otomobiller kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

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Bahçelievler'de hareketli gece! Bir anda gelip araçları kundakladılar
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