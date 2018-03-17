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İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL

Avcılar’da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 02:00
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL
İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi.

Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği,ÿenerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL
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