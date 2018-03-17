Kızılırmak’ta çifte dram

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Osman Ertekin (20), iki yıl önce Nuray Ertekin ile evlendi. Bursa'da yaşamaya başlayan çiftin bir çocuğu oldu. Ancak Osman Ertekin, 15 yaşındaki Belgin Şahin ile yasak aşk yaşamaya başladı. Durumu öğrenen eşi Bafra'ya dönerken, Osman Ertekin işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Nuray Ertekin boşanma hazırlıklarına başladı. Kısa süre önce cezaevinden çıkan Osman Ertekin sevgilisi Belgin Şahin'i alarak Bafra'ya geldi. Kavuşamayacaklarını düşünen iki sevgili, önceki akşam intihar etmeye karar verdi. Saat 22.30 sıralarında Bafra'daki Çetinkaya Köprüsü'ne gelen iki sevgili, 112 Acil Servisi arayıp, "Biz Kızılırmak'a atlayarak intihar edeceğiz" dedi. Ardından el ele tutuşup nehre atladılar. Suda sürüklenmeye başlayan iki sevgili, kayalıklara tutunmaya çalıştı. Yardım çığlıkları atan gençler, akıntıya daha fazla dayanamayınca gözden kayboldu. Olay yerine gelen Samsun Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gece boyunca nehirde kaybolan iki genci aradı. Belgin Şahin'in cesedi bulundu. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor. Askerliği gelen Osman Ertekin'in iki gün önce Aydın'daki birliğine teslim olması gerektiği de öğrenildi.

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