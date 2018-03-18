15 kişiyi kurtardı

İstanbul Kumkapı'da önceki gece yarısı ahşap binada çıkan yangında tam bir can pazarı yaşandı. Bir mahallenin cesareti sayesinde 15 kişinin hayatı kurtuldu. Yangın, önceki gece 23.15'te, Tuğrul B.'ye ait 2 katlı ahşap binada yaşandı. İddiaya göre; yangın bina girişinde içinde elektrik, uydu alıcısı gibi kabloların olduğu kutuda başladı ve ahşap binaya sıçradı. Yangını ilk fark eden Aydın Arslan isimli vatandaş oldu. Arslan, hemen 110'u arayarak itfaiye çağırdı. Olay yerine Fatih, Eminönü, Bayrampaşa, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri, çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Bu arada Aydın Arslan da "Yangın var" diye bağırarak ve tek tek zilleri çalarak mahalleliyi kaldırdı. Duman altında kalan bir binaya girerek 2 çocuğu çıkaran Arslan, mahalledeki 15 kişinin hayatını kurtarmış oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Can kaybı yaşanmadı. Yangından etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARI ÇIKARDI DAİRE ÇÖKTÜ

Ahşap evi kül eden, bitişiğindeki 2 binaya sıçrayan yangınla ilgili konuşan Aydın Arslan o anları, "Yangın çıkınca önce mahallede bağırdım. Aynı anda itfaiyeyi aradım. Yandaki binaya girip içeridekilerin dışarı çıkması için koşturdum. Yaklaşık 15 kişi bu binadan çıktı. Ben 2 çocukla dışarı çıktığım an daire çöktü. Yanan ahşap parçaların patlaması ve ısı nedeniyle karşı binanın 2'nci katındaki dairenin camları çatladı" diye anlattı.