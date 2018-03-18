Antalya'da 2 ayrı trafik kazası: 3 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Şerbetçi Bulvarı'nda dün gece 03.00 sıralarında İrfan Ertuğran (22) yönetimindeki 64 NN 830 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp park halindeki 07 GN 763 plakalı araca çarptı. Savrulan otomobil, ardından da restorasyonu devam eden tarihi bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, araçta bulunan Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencileri Yusuf Kayık (21) ile Tugay Çelik (21) olay yerinde hayatını kaybetti, İrfan Erturan ise ağır yaralandı.Öte yandan, Finike- Kumluca sahil yolunda Serkan Özen yönetimindeki 07 TJ 393 plakalı otomobil, Türker Çeliker (33) idaresindeki 07 TCK 21 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan Çeliker, kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sürücü Özen ise kazayı yara almadan atlattı.