Boğaz’ın gerdanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart'ta atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 44.80 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması planlanıyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.1915 Çanakkale Köprüsü, turizm ve tarım sektöründe önemli bir konumda olan Çanakkale'ye birçok yönden fayda sağlayacak. Köprü, her şeyden önce iki kıtayı bir kez daha Çanakkale'de birleştirecek. Karşıdan karşıya geçiş sadece 4 dakikaya inecek. Bu tarımda çok gelişmiş bir kent olan Çanakkaye'nin köprüyle beraber lojistik ikmal daha da hızlanacak. Çanakkale'nin bereketine bereket katacak. Aynı zamanda da özellikle Avrupa'dan, Trakya'dan gelen trafik, Ege'ye, Akdeniz'e doğrudan geçmiş olacak. İstanbul üzerindeki trafik yükünü de azaltmış olacak.