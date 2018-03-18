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Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada

İstanbul Esenler’de kasada sadece bozuk para olduğunu görünce hiçbir şey çalmadan dükkandan ayrılan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 10:42
Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde Esenler'de bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir giyim firmasının Esenler'deki şubesine müşteri kılığında 1 kadın 1'i erkek 2 şüpheli geldi. Kadın şahıs dükkandaki satış temsilcisini oyalarken, erkek şüpheli ise dükkan içinde keşfe başladı. Dükkanı neredeyse didik didik eden şahıs, kasanın olduğu bölümdeki her çekmeceyi teker teker elleriyle yokladı.



Dükkan içerisinde başka bir kasanın olduğunu düşünen erkek şüpheli, üst katlara da çıktı. Başka bir kasanın olmadığını anlayan erkek hırsız tekrar kasanın olduğu çekmecelere yöneldi ve burada teker teker çekmeceleri açmaya başladı. Çekmecelerin yanına eğilip içini boşaltacağı sırada bozuk paraları gören hırsız hayal kırıklığına uğradı. Dükkanda çalışan kişinin cep telefonunun masa üzerinde durmasına rağmen onu da çalmadan dükkandan ayrıldı.

Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada

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Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada
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