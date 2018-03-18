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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Cumhurbaşkanı’nın kuzeni 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 07:53 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedavi altına alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mutlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

POLİS TELSİZİNDEN KAN ANONSU
Ameliyatı süren Bayram Ali Mutlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün telsizinden anons yapılarak kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Anonsun ardından çok sayıda polis hastaneye gelerek kan verdi.

MUSTAFA ERDOĞAN HASTANEYE GELDİ

Kaza haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve çok sayıda akrabası da hastaneye geldi. Erdoğan'ın yakınlarının hastanede bekleyişi sürerken, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da hastaneye geldi.

Kazaya karışan aracın sürücü Vahit Dal ve beraberinde bulunan Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır'ın Ak Parti Erzurum kongresine katıldıkları ve dönüş yolunda kazayı geçirdikleri ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada hayatını kaybetti
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