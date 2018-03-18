Gelibolu sahillerine kumdan heykeller

Gelibolu Kaymakamlığı ve Gelibolu Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Hamzakoy sahiline heykeltraş Mehmet Engin Akabalı, Eylül Nice Akabalı, Benhur Döndü Tanrı Buyurdu, Eda Kaytan ve Halil Fırat Uysal tarafından Atatürk, Şehit Asker ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimden şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kumdan heykeli yapılıyor. Heykellere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

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