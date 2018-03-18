Haberler Yaşam Haberleri Gölete düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Gölete düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti Avcılar'da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen ve yaralı olarak kurtarılan çocuk hastanede verdiği yaşama mücadelesini kaybetti. 13 yaşındaki çocuğun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.