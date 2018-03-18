Rotaları bu yıl da Çanakkale oldu

BUGÜN NELER OLDU

Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 3 bin motorcu Çanakkale'de buluştu. 18 Mart Motosiklet Derneği ve Türkiye Motosiklet Platformu tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen 'Şehitler Bizi Bekler' organizasyonu kapsamında, çok sayıda motosikletli tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti. Konvoy halinde Şehitler Abidesi'ne giden motosikletliler, Türk bayrağı açtı ve şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Çanakkale şehitlik sürüşüne katılmanın heyecanını yaşadık. Burada bulunmaktan ve şehitlerimizi anmaktan gururluyuz. Şehitlerimiz için her zaman burada olacağız" dedi.