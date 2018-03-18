Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Rotaları bu yıl da Çanakkale oldu

Rotaları bu yıl da Çanakkale oldu

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Rotaları bu yıl da Çanakkale oldu
Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 3 bin motorcu Çanakkale'de buluştu. 18 Mart Motosiklet Derneği ve Türkiye Motosiklet Platformu tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen 'Şehitler Bizi Bekler' organizasyonu kapsamında, çok sayıda motosikletli tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti. Konvoy halinde Şehitler Abidesi'ne giden motosikletliler, Türk bayrağı açtı ve şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Çanakkale şehitlik sürüşüne katılmanın heyecanını yaşadık. Burada bulunmaktan ve şehitlerimizi anmaktan gururluyuz. Şehitlerimiz için her zaman burada olacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rotaları bu yıl da Çanakkale oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN