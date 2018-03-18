Troya efsanesi yeniden canlanıyor

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M.Ö.3 binli yıllara kadar uzanan dünyanın en önemli antik yerleşimlerinden biri olan Troya kentinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı sebebiyle 2018 yılı 'Troya Yılı' ilan edildi. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı da milli parka yaptığı yatırımlara hız verdi. Bu yıl yapılacak yatırımlar ile milli parkın sahip olduğu kaynak değerler gün yüzüne çıkartılarak, efsanelerin yaşandığı topraklar yeni ziyaretçilerini ağırlayacak.Troya Tarihi Milli Parkı'na bu yıl içerisinde ziyaretçi tanıtım merkezi, giriş kontrol noktası, Yeniköy Plajı günübirlik ve çadırlı kamp alanı, gözlem kulesi ve yürüyüş gezinti yolu yapılacak. Planlanan önemli projelerden biri de ziyaretçi tanıtım merkezi olacak. Bu merkez sayesinde Troya Tarihi Milli Parkı'nın sadece ören yerinden ibaret olmadığı ziyaretçilere tanıtılacak.Projeyi yakından takip eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Yapacağımız yatırımlar ile milli parkımız hak ettiği değeri alacak. Yerli ve yabancı turist sayılarında önemli artışlar olacak" şeklinde konuştu.