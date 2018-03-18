Troya Yılı sanat dolu

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Homeros'un İlyada destanında konu aldığı Troya efsanesi '2018 Troya Yılı' ile birlikte yeniden canlanıyor. Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne seçilişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla 2018 Troya Yılı'nın ilan edilmesi dünya genelinde pek çok turisti Çanakkale'ye çekecek.Türkiye turizmine önemli katkı sağlayacak projede birçok etkinlik ve tanıtım organizasyonu hazırlandı. Bunların en başında şüphesiz ağustos ayı içinde açılacak olan Troya Müzesi geliyor. Çağdaş müzecilik anlayışına uygun inşa edilen müze, sayılı yerlerden biri olacak. Üç bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alanda kurulacak müzede Troia ve Troas kentlerinden elde edilen taşınır taşınmaz kültür varlıkları sergilenecek. Truva ören yerinden çıkarılan arkeolojik eserlerle birlikte maliyeti 50 milyon TL'yi bulan müzede ayrıca, 125 yıl aradan sonra Türkiye'ye getirilen ve aralarında Truvalı Helen'e ait olan mücevherlerin de bulunduğu 24 parça altın takı da ziyaretçilere sunulacak. Ağustos ayında açılacak müzenin açılışına Brad Pitt de davet edilecek.2018 yılında Çanakkale'de gerçekleştirilecek etkinliklerde Troya yılı teması etkin olacak. Proje kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin gerçekleştireceği gösterilere Troya temalı oyun ve müzikaller damga vuracak. Troya sempozyumları ve Troya Savaşı'nın üç boyutlu canlandırılarak gösterileceği sunumlarla birlikte binlerce yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıkacak. Dünyanın dört bir yanından sporcunun katılacağı ve farklı atletizm branşlarının yer alacağı Uluslararası Truva Oyunları projeye katılımı artıracak. Anadolu Ateşi de dünya genelinde Troya Yılı temasıyla dans gösterileri gerçekleştirecek. "2018 Troia Yılı" etkinlikleri kapsamında, 15 Haziran'da antik kentte defile gerçekleştirilecek. Özel 30 parçadan oluşacak defilede sergilenecek Helen kıyafetleri Troia Müzesi'ne bağışlanacak.