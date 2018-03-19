Antalya, Şanlıurfa ve Adana'da üç farklı olay, üç farklı cinayet!

Antalya Muratpaşa'da Hayati Öztürk (55), işyerindeki arkadaşlarıyla sohbet eden Uğur Kaplan'ı gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Aralarında daha önceden de aynı konu nedeniyle husumet olan ikili arasında tartışma çıktı. Yan binada bulunan evine giden ve ruhsatsız tabancasını alarak tekrar işyerinin önüne gelen Hayati Öztürk, Uğur Kaplan'ı sırtından iki kurşunla öldürdü. Bu sırada araya giren Hasan Korkmaz ise yaralandı.

ŞANLIURFA'DA ARAZİ KAVGASI KANLI BİTTİ, ADANA'DA İSE SİLAHLI SALDIRI...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de akraba iki aile arasında çıkan kavgada 43 yaşındaki Basri Türk silahla vurularak öldürüldü. Polis kavgaya karıştığını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ise silahlı saldırıya uğrayan Bayram Tivsiz (46) hayatını kaybetti.