Arıcı muhabir vatandaşı kurtardı

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Antalya Muratpaşa'da, Yavuz Özcan Parkı'nda "oğul verdiği" için vatandaşları sokan arı kolonisi, olayı haber yapmak için parka gelen bir muhabir tarafından kovana konuldu. Parka vatandaşların ihbarı üzerine giden polis ve itfaiye ekipleri arılar tarafından sokulunca duruma müdahale edemedi. Bu sırada haber yapmak için parka gelen bir haber ajansı muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, ağaçtaki arıları kovana koyabileceğini söyledi. Akar, arıcı kıyafeti giyerek yanına aldığı kovan ile itfaiyenin merdivenine binip kolonideki arıları kovana koydu. Vatandaşların teşekkür ettiği Akar "Herkes rahat bir nefes aldı" dedi. AA