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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 06:34 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 06:36
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kemer Mahallesi Şehit Kurtuluş Bozyiğit Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Olcay D, M.D. ve A.R.D. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olcay D. (34), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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