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Son dakika: E-5'te takla atan araç yan yola uçtu

E-5 Avcılar Mevkii'nde henüz bilinmeyen nedenle hususi bir araç takla atarak yan yola uçtu. Son dakika haberine göre ters dönen araç içindeki sürücü yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. Kaza mahallinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:35
Son dakika: E-5'te takla atan araç yan yola uçtu

Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Avcılar mevkinde meydana geldi. B.U. yönetimindeki 34 PH 7275 plakalı araç Esenyurt istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanyola doğru uçtu. Refüjdeki betonunda etkisi ile takla atan aracının içinde sıkışan B.U.'yu olay sırasında oradan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerini çağırdı.

KORKULAN OLMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.U.'yu yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastanedeki sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir ara durma noktasına gelen trafik polislerin yönlendirmesi ile kontrollü olarak akmaya başladı. Takla atıp ters dönen araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

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Son dakika: E-5'te takla atan araç yan yola uçtu
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