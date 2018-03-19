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Erzurum’da kalabalık iki grup arasında tekme tokat kavga

Erzurum’da kalabalık iki genç grubu arasında meydana gelen tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 10:02
Erzurum’da kalabalık iki grup arasında tekme tokat kavga

Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında 'yolda yürürken omuz attın' meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme tokat saldıran iki gruba yoldan geçen vatandaşlar ile polis ekipleri müdahale etti.

Erzurum’da kalabalık iki grup arasında tekme tokat kavga

18-20 YAŞLARINDA GENÇLER... GÖZALTINA ALINDILAR!

Onlarca insanın gözü önünde cadde ortasında birbirlerine saldıran 18- 20 yaş arası gençler polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gençler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kavga olayı İHA kamerasına anbean yansıdı.

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Erzurum’da kalabalık iki grup arasında tekme tokat kavga
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