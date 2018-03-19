Feci kazada bir aile yok oldu

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da, Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Onur Avcı (29), yönetimindeki otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Sürücü Onur Avcı, eşi Cemile (24) ve bebekleri Buğra (1) hayatını kaybetti, Fadime Uyar yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kazada da Hasan Uslu (53) yönetimindeki otomobil, Sinan Çakır (31) idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada HasanUslu, eşi Şerife Uslu (53) ve kızı Büşra Uslu (19) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ise MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş'ın kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bektaş'ın eşi Miyase Bektaş (62) hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Antalya Finike'deki kazada da üniversite öğrencileri Yusuf Kayık (21) ve Tugay Çelik (21) yaşamını yitirdi, İrfan Erturan ağır yaralandı. Kırşehir'de ise alkollü sürücü A.Ç. yol kenarında bekleyen iki kişiye çarptı. Dinçer Konak ve Adem Karahan hayatını kaybetti.