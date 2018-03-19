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Havalimanı çalışanından örnek hareket!

Türk Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanı, alkışlanacak bir davranışa imza attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:34

TGS'de çalışan Ahmet Kanat, Türk Hava Yolları uçağında temizlik yapıldığı sırada bir battaniyenin altında yüzbinlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, TK 771 sefer sayılı Kuveyt-İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu.

Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti.

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Kanat'ın teslim ettiği uçak içi buluntu eşyalar sahibine verildiği belirtildi.

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Havalimanı çalışanından örnek hareket!
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