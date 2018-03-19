İstanbul'da metrobüs tacizcisine 14 yıl hapis istemi

Taciz skandalı 1 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da yaşandı. Metrobüste yolculuk yapan Aydoğan Ş., (52) C.K.'nın (19) baldırına dokunmaya başladı. Genç kız yer değiştirmek zorunda kaldı. Daha sonra tacizciyi takibe aldı. Aydoğan Ş. ise bu defa A.A.'yı (19) eliyle taciz etmeye başladı. Tacize uğrayan genç kız ise bağırdı. Yardım çağrısı yaptı. Bu sırada özel güvenlik görevlisi sapığı yakaladı. C.K. ve A.A. soluğu emniyette aldı.

'PARMAKLARIYLA DOKUNUYORDU'

Üniversite öğrencisi C.K. ifadesinde, "Uzunçayır durağından metrobüse bindim. Aramızda 40 santimetre vardı. Metrobüs çok kalabalık değildi. Ancak metrobüs hareket ettikçe şahsın bana doğru yaklaştığını hissettim. Eliyle birkaç kez baldırıma dokununca kenara çekildiğim halde dokunmaya devam etti. Bir iki metre ilerleyince bu defa A.A. adlı kadına dokunmaya başladı. Parmaklarını oynatarak özellikle dokunuyordu. A.A. da "Parmaklarının ucuyla montumun üzerinden kalçama doğru dokunduğunu hissettim" dedi.

4 YILDAN 14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aydoğan Ş. ise, suçlamaları reddetti. Ancak tutuklanmasına karar verildi. Hakkında hazırlanan iddianame ise dün bitirildi. İki ayrı eylemi nedeniyle 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. (Takvim)