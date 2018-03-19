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Komşu dehşeti: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl...

Kırklareli'nde jandarmaya başvuran kadın, komşusunun evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 15:42
Komşu dehşeti: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl...

Kırklareli'ne bağlı Çekmeköy'de meydana gelen olay "yok artık" dedirtti. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran S.A., komşusu E.Ö.'nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikayette bulundu.

TÜFEKLER VE TABANCA

Jandarma, kadının şikayeti üzerine adamı yakalayarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi.

E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hırsız değil, kadın satıcısıyım

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Komşu dehşeti: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl...
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