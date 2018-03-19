Haberler Yaşam Haberleri Komşu dehşeti: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl...

Komşu dehşeti: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl... Kırklareli'nde jandarmaya başvuran kadın, komşusunun evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 15:42