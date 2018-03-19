Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak? 19 Mart Milli Piyango sıralı tam liste (Milli Piyango bilet sorgulama)

Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango sonuçları açıklandıktan sonra bilet alan ve sonucunu merak eden vatandaşlar tarafından haberimizin içindeki bilet sorgulama kısmından gerçekleştirilecek. Milli Piyango kesin sonuçları bu akşam saat 21:15 sularında belli olacak; büyük ikramiye ve amorti numaraları aynı şekilde 21:15'te öğrenilebilecek. Genel çekiliş ise saat 15:00'da başlıyor.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

İKRAMİYE NASIL TEMİN EDİLİYOR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.