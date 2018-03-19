Son dakika: Ankara'da 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi

Ankara polisinin düzenlediği operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan maddenin gramının 4 milyon dolar olduğu belirtiliyor.





KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesinin gramı yaklaşık 4 milyon dolar değerinde. Kaliforniyumun dünyadaki en pahalı ikinci madde ve doğada bulunmayan sentetik bir aktinit olduğu biliniyor.

İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley'deki laboratuvarında küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi.

YÜKSEK RADYOAKTİVİTE İÇEREN BİR ELEMENT

Kaliforniyum, toksiktir ve yüksek radyoaktivite içeren bir elementtir. Bu element, kemiklerde birikerek dokulara zarar verebilir. Ayrıca kandaki alyuvarların oluşumunu engeller veya yapılarını bozar.

Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Cf-252'dir.