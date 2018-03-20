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Aydın'da bıçaklı kavga

Efeler ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 17:38
Aydın'da bıçaklı kavga

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin de ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kemer Mahallesi'nde Şehit Kurtuluş Bozkurt Parkı'nda çıkan bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan A.A, A.A, M.A. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.A. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerin olay öncesi bir eğlence mekanında tartıştıkları öğrenildi.

- Olay

Kemer Mahallesi Şehit Kurtuluş Parkın'da 18 Mart Pazar gecesi iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından Olcay D, M.D. ve A.R.D. ağır yaralamış Olcay D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Aydın'da bıçaklı kavga
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