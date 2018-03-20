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Kocasının silahıyla başından vuruldu

Ersoy İŞİTMEZ
ERSOY İŞİTMEZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Kocasının silahıyla başından vuruldu
Bursa İnegöl'de yaşayan Merve Pekdemir (27), önceki akşam birlikte yaşadığı eski eşi Hüseyin Bakay'ın (36) silahından çıkan kurşunla başından vuruldu. Çağrı üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları Pekdemir'i, hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Pekdemir'in 5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Alkollü olduğu öğrenilen Bakay ise apartmanın giriş kapısında yere düşerek bayıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Bakay, tedavisinin ardından polise verdiği ifadede, "Tartışmıştık. Merve benim tabancamı alıp bana doğrulttu. Ben de elinden almak istedim. Bu sırada silah ateş aldı" dedi. Bakay gözaltına alındı.
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Kocasının silahıyla başından vuruldu
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