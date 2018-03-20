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Son dakika: Düzce'de kapana yakalanan ayı kurtarıldı

Son dakika haberi... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanlık alanda kapana yakalanan ayı, uyuşturucu iğne ile uyutulduktan sonra kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:52
Son dakika: Düzce'de kapana yakalanan ayı kurtarıldı

Akçakoca Altunçay köyünde ormanlık alandan gelen sesleri duyan vatandaşlar, o noktaya doğru ilerledi. Vatandaşlar, gittikleri bölgede, fındık ağaçlarını yaban hayvanlarından korumak için hazırlanan kapana yakalanmış ayıyı görüp, durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutup, kapandan kurtardı.

YARASI TEDAVİ EDİLDİ

Ayı, köylüler ve ekipler tarafından ormanlık alanın içindeki düzlük bir bölgeye taşındı. Kapandan kurtarılan ayının yarası da tedavi edildi. Ayının kemik yapısı ve vücut ölçülerini alan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

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Son dakika: Düzce'de kapana yakalanan ayı kurtarıldı
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