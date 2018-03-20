Haberler Yaşam Haberleri Tacizcinin çantasından kadın iç çamaşırı çıktı!

Tacizcinin çantasından kadın iç çamaşırı çıktı! Düzce’de, özel halk otobüsünde önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak mastürbasyon yapan İ.S. (37), araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve çantasından kadın iç çamaşırları çıkan adam mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:05