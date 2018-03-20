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Tacizcinin çantasından kadın iç çamaşırı çıktı!

Düzce’de, özel halk otobüsünde önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak mastürbasyon yapan İ.S. (37), araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve çantasından kadın iç çamaşırları çıkan adam mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:05
Tacizcinin çantasından kadın iç çamaşırı çıktı!

İğrenç olay, önceki akşam saatlerinde Düzce Üniversitesi Kampusu ile Düzce kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DURUMU FARK ETTİ

İddiaya göre, Beçi Yörükler Mahallesi'nden otobüse binen İ.S., önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin koltuğun arkasına sarkan saçlarına dokunarak mastürbasyon yapmaya başladı. Otobüs sürücüsü durumu fark edince aracı durdurdu.

ARAÇTAN İNDİRİLDİ, YOLCULAR DÖVDÜ

Otobüsten indirilen İ.S., yolcular tarafından dövüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, İ.S.'yi gözaltına aldı.

ÇANTASINDAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇIKTI

Aramada, şüphelinin çantasından kadın iç çamaşırları çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Tacizcinin çantasından kadın iç çamaşırı çıktı!
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