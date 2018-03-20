UBER sürücüsüne meydan dayağı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Ağzı ve yüzü kan içinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Olay, önceki gün saat 00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrı üzerine salonun önüne gelen Kuru'ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. Kuru'nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı.Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti. Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne giderek şikâyette bulundu. Darp edilen Kuru'nun dişlerinin kırılmış hali ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Darp edilen UBER sürücüsü Kemal Kuru, "Bir an evvel bu menfur saldırıların durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım. Genel itibariyle bütün herkesi de suçlayacak halim yok. İnşallah bu saatten sonra iyi olur. İdrakli olsunlar, saldırmak ve küfür etmek nedir? İnsan olsunlar" ifadelerini kullandı. Emniyet güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.