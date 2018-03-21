Son dakika: 21 Mart Çarşamba MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu sonuçları burada

Şans Topu çekilişinin talihli numaraları, Ankara Balgat'ta genel merkezde, noter huzurunda belli oldu. 21 Mart'ta ikramiye tutarı 831 bin 274 Türk Lirası olarak açıklanırken, büyük ikramiyeye dair veriler kurumun resmi web sayfasında açıklanıyor.

21 MART 2018 TARİHİNDE ÇIKAN NUMARALAR

Şans Topu sonuçları, kurum tarafından noter huzurunda açıklanırken, 5+1 sonuçlarında çıkan numaralar (Birinci kürede 1'den 34'e kadar olan numalardan, ikinci kürelerden 1'den 14'e kadar olan numalar) yayınlandı.

İŞTE O NUMARALAR: 3 20 23 27 29 + 12



BÜYÜK İKRAMİYE VERİLERİ

21 Mart'ta çekilen oyuna dair veriler açıklandı, 5+1 büyük ikramiye tek bir kişiye çıktı: Antalya, Kaş ilçesinde bir vatandaş 831.275,35 TL kazandı. 5 bilen 20 kişi, 289,75 TL, 4+1 bilen 287 kişi, 33,70 TL kazandı.



EN ÇOK ÇIKAN VE EN AZ ÇIKAN SAYILAR

Şans Topu en çok çıkan rakamlarının verilerine göre; en çok çıkan sayılar: 29 sayısı 151 kez çıkarken, 15 sayısı 146 kez çıktı. 22 sayısı 144 kez çıkarken, 2,5 ve 6 sayıları 139 kez çıktı. İkinci kürede ise en çok çıkan numaralar: 6 sayısı 82 kez, 10 sayısı 75 kez, 12 sayısı 74 kez çıktı.

En az çıkan sayılar: 16 ve 27 sayıları 118 kez çıktı. 30 sayısı 115 kez çıkarken, 33 ve 34 sayıları 114 kez çıktı. 31 sayısı 112 kez çıktı ve son olarak 21 sayısı 111 kez şans oyununda çıktı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU, HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Geçen hafta büyük ikramiye bir kişiye, Hatay, Dörtyol ilçesinde yaşayan kişiye çıktı. Geçen hafta çıkan numaralar: 02 07 10 16 21 + 09. Büyük ikramiye 810 bin 373 lira 40 kuruş olarak açıklandı. 5 bilen 24 kişi, kurumdan 3 bin 376 lira 60 kuruş kazandı. 4+1 bilen 248 kişi ise, 236 lira 90 kuruş kazandı.