Boğaz’ın güvenliği onlardan soruluyor

İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan ve aralarında 10 kadın kaptan polisin de bulunduğu Deniz Polisleri, bir yılda 15 bin kişiyi kontrol etti. Yat ve teknelerde saklanan 90 firariyi yakaladı. 52 kişiyi de boğulmadan kurtardı. SABAH, İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı çalışan Deniz Polisleri'nin son operasyonlarına katıldı.

12 DALGIÇ POLİS

İstanbul Boğazı'nda saklanan suçluların korkulu rüyası olan müdürlükte 40 kaptan ve yardımcı personelden oluşan 120 polis görev yapıyor. İnsan kaçakçılığı, yasak avlanma, su altı arama-kurtarma, intihar, Boğaz koruma, boğulma, çevre güvenliği ve denize atılan suç aletlerini çıkarma konularında mesai harcıyorlar. 12 bot, 3 Zodyak, 2 Jet-Ski ve 12 dalgıç polisle birlikte suçlulara göz açtırmıyorlar.

Birimde ilk kez 10 kadın kaptan deniz polisi de var. Kadın deniz polisleri, eğitim sürecini tamamladı ve sertifikalarını aldı.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Son 1 yılda İstanbul Boğazı'nda bin 900 tekne ve yat kontrol edildi. Hapis cezaları kesinleşen 90 firari yakalandı. Denize düşme, intihara kalkışma gibi vakalarda 52 kişi anında müdahale edilerek kurtarıldı. İstanbul Deniz Polisleri, en son dalgıçlarla marinalardan yat motorları çalan bir çeteyi çökertip 3 kişiyi suçüstü yakalamıştı.