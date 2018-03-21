Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir'de tarihi eser operasyonu

'de tarihi eser operasyonu

'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çeşitli dönemlere ait 269 parça eser ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:30
İzmir'de tarihi eser operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Konak, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde önceden belirlenen bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda Helenistik, Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait farklı ebatlarda 230 parça altın, gümüş ve bronz sikke, 13 metal obje, 6 penez (altın kolye ucu), 5 mühür, 4 yüzük, 2 telkari kemer, 2 parçalı kemer, 2 insan figürlü obje, 1 bronz kase, 1 dört ayaklı metal obje, 1 metal çubuk şeklinde obje, 1 ağırlık, 1 Osmanlı lüle taşı olmak üzere toplam 269 eser ele geçirildi.

Tarihi eserlerle ilgili E.T. (50), İ.H.E. (76), M.P. (45), M.Y. (56), Ü.E. (74), H.S.(55) ve E.Ç. (34) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de tarihi eser operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN