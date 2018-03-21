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'nde in tarafları farkı, olay aynı! Eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın adliyeye sevk edildi

’nin Gebze ilçesinde, sokak ortasında tartışmaya başlayan Serap C. ile Tahsin Ö. arasındaki kavga, kanlı sonuçlandı. Tabancasını çıkartarak Tahsin Ö.'ye 4 el ateş eden Serap C., bugün adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 16:32
Kocaeli'nde şiddetin tarafları farkı, olay aynı! Eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın adliyeye sevk edildi

Olay, dün akşam saatlerinde 'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi 751 Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Tahsin Ö. isimli bir şahıs ile eskiden dost hayatı yaşadıkları iddia edilen Serap C. İsimli bir kadın arasında sokak ortasında tartışma çıkmıştı.

TABANCASINI ÇIKARTARAK 4 EL ATEŞ ETTİ

Giderek büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Serap C. tabancasını çıkartarak Tahsin Ö.'ye 4 el ateş etmişti. Sol göğsünden ve sırtından yaralanan Tahsin Ö. kanlar içinde yatarken, Serap C. olay yerinden kaçmış, olay erine 200 metre uzaklıkta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Ö., hemen tedavi altına alınmıştı. Tahsin Ö.'nün hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Serap C. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar arasında çıkan tartışmanın Tahsin Ö.'nün Serap C'ye barışmak istediğini söylemesi üzerine çıktığı öğrenildi.

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Kocaeli'nde şiddetin tarafları farkı, olay aynı! Eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın adliyeye sevk edildi
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