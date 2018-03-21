Muş’ta 6 metre karla mücadele

BUGÜN NELER OLDU

Muş'ta 9 köy ve 22 mezranın alternatif olarak kullandığı Üçevler Güvenlik Yolu'nda karla mücadele çalışması yapılıyor. Kente 20 kilometre mesafede bulunan Üçevler yolunda kar kalınlığının 5-6 metreyi bulması ekiplerin işini zorlaştırıyor. Karla mücadele çalışmasını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, 9 köy ve 22 mezranın yolu alternatif yol olarak kullandığını hatırlatarak "Bu yolda tipi ve çığ gibi olaylarla çok karşılaştığımız için kışın kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi yer yer 5-6 metre kar var. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah bu yolu ulaşıma açacağız. Bu yıl kış daha hafif geçti. Şehir merkezine kar yağışı olmadı. Yüksek kesimlerdeki köylerimize kar yağdı. Geçen seneye oranla ciddi anlamda tasarruf ettik. Bu yıl yaklaşık 6 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Geçen yıl ise 25 bin kilometre çalışma yapmıştık" dedi.Van'ın Başkale ilçesi İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri biri kadına ait iki ceset buldu. Cesetler, otopsi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin, yurda yasadışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri değerlendiriliyor.