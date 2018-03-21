Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Rusya'ya ait savaş gemisi Türk bayrağıyla boğazdan geçti!

Rusya'ya ait savaş gemisi Türk bayrağıyla boğazdan geçti!

Sabah 08.30'da boğazdan geçen Rusya'ya ait savaş gemisi "Andreevsky" gönderine Türk bayrağı çekerek boğazdan geçti. Çekilen görüntülerde geminin güvertesinde rus askerleri'de görülüyor.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 10:58
Rusya'ya ait savaş gemisi Türk bayrağıyla boğazdan geçti!

Pm-56 borda numaralı Rus savaş gemisi "Andreevsky" 08.30'da Marmara Denizi'nden İstanbul boğazına girdi. Gönderine Türk bayrağı çekilen geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. İstanbul boğazından geçen gemi, Karadeniz'e doğru açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'ya ait savaş gemisi Türk bayrağıyla boğazdan geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN