Rusya'ya ait savaş gemisi Türk bayrağıyla boğazdan geçti!
Sabah 08.30'da boğazdan geçen Rusya'ya ait savaş gemisi "Andreevsky" gönderine Türk bayrağı çekerek boğazdan geçti. Çekilen görüntülerde geminin güvertesinde rus askerleri'de görülüyor.
Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:52Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 10:58
Pm-56 borda numaralı Rus savaş gemisi "Andreevsky" 08.30'da Marmara Denizi'nden İstanbul boğazına girdi. Gönderine Türk bayrağı çekilen geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. İstanbul boğazından geçen gemi, Karadeniz'e doğru açıldı.