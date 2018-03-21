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Son dakika: Aydın'da 76 yaşında adam kenevir yetiştirmekten tutuklandı

Son dakika haberi... Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki yıl önce hint keneviri yetiştirmek suçundan gözaltına alınan M. S. aldığı 3,5 yıllık cezasının onaylanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 14:34
Son dakika: Aydın'da 76 yaşında adam kenevir yetiştirmekten tutuklandı

Geyre Mahallesinde iki yıl önce bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri M.S.'ye ait evin arkasındaki arazide 10 kök ve başka bir arazide 50 kök olmak üzere toplam 60 kök hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri yetiştirdiği öğrenilen M.S. gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

EŞİNİN ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Bu süreçte denetimli serbest bırakılan M.S. 3,5 yıllık cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. M.S.'nin eşinin şeker hastası olduğunu söylediği öğrenildi. M.S. hint kenevirinin de şeker hastalığına iyi geldiğini duyduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirdi. M.S'nin söylediği bu sözler de kendisini kurtarmaya yetmedi.

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Son dakika: Aydın'da 76 yaşında adam kenevir yetiştirmekten tutuklandı
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