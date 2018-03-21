Son dakika: İstanbul Basın Ekspres yolunda hareketli anlar: Polis ateş açtı!

Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi. Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ankara istikametine kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı.

SÜRÜCÜLER YOLU KESMEYE ÇALIŞTI

Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi. Sürücülerden biri, "Herkese çarpa çarpa geliyordu. Biz de kaçamadık" diye konuştu.