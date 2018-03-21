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Son dakika: Uşak'ta beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isteyen işçi öldü

Son dakika... Uşak'ta dengesini kaybedip beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isteyen inşaat işçisi, düşerek yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 11:20
Son dakika: Uşak'ta beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isteyen işçi öldü

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen Arif Akcan (28), beşinci katta asılı kaldı.

Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi Mehmet Özdemir (38), arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirirken beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı. Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Uşak'ta beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isteyen işçi öldü
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