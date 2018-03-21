Son dakika: Uşak'ta beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isteyen işçi öldü

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen Arif Akcan (28), beşinci katta asılı kaldı.

Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi Mehmet Özdemir (38), arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirirken beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı. Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.