Takip kazayla bitti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Avcılar'dan Büyükçekmece istikametine doğru kaçan bir aracı D-100 Karayolu'nda durdurmak istedi. Uyarılara rağmen durmayan ve kaçmaya devam eden şüpheli araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Bu sırada polis aracı kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine çarptı sonra da takla attı. Ekip aracında bulunan polis memurlarından İsmail Kutlu'nun beli kırılırken, polis memuru Emre Terzi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli Volkan K. yaralı polislerin meslektaşları tarafından kısa bir süre sonra yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin 8'i dolandırıcılık, 1'i tehdit, 1'i yaralama, 1'i kamu malına zarar verme olmak üzere 11 suç kaydının olduğu anlaşıldı.