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Yeşim asansörüne kavuştu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018
Yeşim asansörüne kavuştu
İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan yüzde 92 oranında zihinsel ve bedensel engelli Yeşim Karagöz (26), sadece parmaklarını hareket ettirip, güçlükle konuşuyordu. Genç kızı, annesi Nadire Karagöz oturdukları binanın ikinci katından aşağıya tek başına indirip çıkarmakta büyük zorluklar yaşıyordu. Bir hayırsever asansör yaptırmaya karar verdi. Hayırseverin desteğiyle Karagöz ailesi, internetten buldukları sözde firma yetkilisi tarafından dolandırıldı. SABAH'ın haberi ardından sosyal medyada 20 bini aşkın üyesi olan Asansörcüler Grup Yöneticisi Turgay Kuluğ, Yeşim'e yardım elini uzattı. Yeşim için asansör yapıldı. Dolandırıcılıkla ilgili soruşturma ise sürüyor.
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Yeşim asansörüne kavuştu
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