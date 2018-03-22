Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 160 sağır ve dilsiz vatandaşı 11 milyon TL dolandırdılar

160 vatandaşı 11 milyon TL dolandırdılar

Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 11:01
160 sağır ve dilsiz vatandaşı 11 milyon TL dolandırdılar

Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile toplam 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
160 sağır ve dilsiz vatandaşı 11 milyon TL dolandırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN