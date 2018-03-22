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5 yaşındaki kızı istismar ettikten sonra öldüren sanık, hakim karşısına çıktı

’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde kaybolan ve bir gün sonra metruk binada cesedi bulunan 5 yaşındaki ’yu öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 17:15
5 yaşındaki kızı istismar ettikten sonra öldüren sanık, hakim karşısına çıktı

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya "çocuğun nitelikli ı, kasten insan öldürmek" suçlarından tutuklu bulunan sanık Murat , Kocaeli Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Öldürülen 'nun ailesi, yakınları ve avukatları ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

''5 YAŞINDAKİ KIZIN NEYİ SENİ TAHRİK ETTİ''

Bu esnada öldürülen küçük kızın amcası ayağa kalkarak, SEGBİS ile davaya katılan sanık Şahin Akyüz'e, "5 yaşındaki kızın neyi seni tahrik etti de bunu yaptın" diye sordu. yakınları tarafından sakinleştirilerek yerine oturtuldu.

Dava çıkışında açıklamada bulunan avukat Erdem Keleş, "Duruşmada Adli Tıp Kurumu'nun raporunun beklenmesine karar verildi. Bu aşamada mahkeme heyeti karar verse de yüksek mahkemenin bozma ihtimali olduğundan, işi garantiye almak adına raporu bekleme kararı aldı. Raporun gelmesinin ardından biz istediğimiz sonucu elde edeceğiz" dedi.

''BU CANİNİN YÜZÜNÜ GÖRÜNCE YARAM YENİDEN KANIYOR''

Öldürülen kızın babası Nurettin Umutlu ise, "Her mahkemeye gelişte bu caninin yüzünü görünce yaram yeniden kanıyor. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Eylül'ün amcası Metin Umutlu ise, "5 yaşındaki bir kız çocuğunun neyinden tahrik oldun da bu olayı yaptın. Bunun cevabını almak için tepki gösterdim"diye konuştu.

ADLİ TIPTAN RAPOR BEKLENECEK

Dava Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun gelmesi için 17 Nisan 2018 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Koru beldesinde ikamet eden Umutlu ailesinin çocukları 6 yaşındaki Eylül Umutlu, 31 Mayıs'ta kaybolmuş, 1 Haziran 2017'de Kırlangıç Sitesi yakınlarındaki metruk binada ölü bulunmuştu. Eylül Umutlu'yu cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü ileri sürülen Murat Şahin Akyüz, aynı gün jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.akalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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5 yaşındaki kızı istismar ettikten sonra öldüren sanık, hakim karşısına çıktı
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