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'e film gibi kovalamaca: 3 gözaltı

'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca, kaçan otomobili 'de kaza yapması ile son buldu. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 07:09 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 07:10
Ataşehir'e film gibi kovalamaca: 3 gözaltı

'de denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu 41 UG 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, otomobil İlçesi İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak'ta sıkıştırıldı. Polislerden kaçamayacağını anlayan sürücü, park süsü vererek polisi atlatmak istedi.

Hızlı şekilde binanın önündeki parka giren otomobil, binanın altında bulunan otoparka düşmek üzereyken korkuluklara çarparak durabildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Ataşehir'e film gibi kovalamaca: 3 gözaltı
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