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Kimdir? Deniz Bölükbaşı Kaç Yaşındadır? Deniz Bölükbaşı Hangi Parti Milletvekiliydi?

Emekli büyükelçi ve Eski Milliyetçi Hareket Partisi Millet Vekili , tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da 'da doğdu, Bölükbaşı aslen Kırşehirlidir. Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında 'na girdi.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:01
Deniz Bölükbaşı Kimdir? Deniz Bölükbaşı Kaç Yaşındadır? Deniz Bölükbaşı Hangi Parti Milletvekiliydi?

Ahmet , 25 Ekim 1949'da 'da doğdu, Bölükbaşı aslen Kırşehirlidir. Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında 'na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

LİZBON'DA GÖREV YAPTI

Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık etti.

"Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası", 1 Mart Vakası adlı kitapların yazarıdır.

DENİZ BÖLÜKBAŞI'NIN SİYASİ HAYATI

2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

21 Mayıs 2011 tarihinde kaset iddiaları nedeniyle milletvekilliği adaylığından ve partideki görevinden istifa etti.

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Bölükbaşı, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Deniz Bölükbaşı Kimdir? Deniz Bölükbaşı Kaç Yaşındadır? Deniz Bölükbaşı Hangi Parti Milletvekiliydi?
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