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Dolaptaki eti türküleriyle terbiye ediyor

'nin Kadirli ilçesinde bir restoran işletmecisi, izlediği belgeselden etkilenerek başlattığı uygulamada kebap yapımında kullandığı eti daha yumuşak ve daha lezzetli hale getirmek için dolaptaki ete 24 saat dinletiyor.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:30
İlçede restoran ve kebap salonu işletmeciliği yapan 37 yaşındaki , kebap yapımında kullandığı eti şarkılarıyla terbiyeliyor. Bir belgeselde izlediği uygulamayı kendi restoranında hayata geçiren İnce, et vitrinine kurduğu ses düzeneğiyle kuşbaşı ve kıyma halindeki pişime hazır etlere Neşet Ertaş şarkılarından oluşan müzik albümü dinletiyor.

"Onların Mozart'ı varsa bizim de Neşet Ertaş'ımız var" diyen işletme sahibi Mustafa İnce, "Belgeselde hamura Mozart dinletiyorlardı. Ben de oradan esinlendim. Et vitrinimizin içine bir ses sistemi kurdum. Ete Neşet Ertaş dinletiyoruz. Müşterilerimiz memnun. Etin önceye göre daha lezzetli ve yumuşak olduğunu söylüyorlar. Neşet Ertaş türkülerinin eti terbiye ettiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Uzun süredir aynı lokantada yemek yediğini belirten bir müşteri ise, "Et gerçekten de daha lezzetli. İçeriden sürekli müzik sesi geliyor. Meğer ete dinletiyorlarmış. Ben de Neşet Ertaş'ı severim. Beğenerek de bu eti yiyorum" dedi.
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Dolaptaki eti Neşet Ertaş türküleriyle terbiye ediyor
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