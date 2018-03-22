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'de hırsızlar bu okulu mesken tuttu: Bu sefer de demir korkulukları çaldılar

'nin Keşan ilçesinde 'nun bahçe duvarlarının demir korkulukları, kesilerek çalındı. Hırsızlar daha önce de okuldaki Atatürk büstünü çalmışlardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 15:16
Edirne'de hırsızlar bu okulu mesken tuttu: Bu sefer de demir korkulukları çaldılar

Olay, Romanların yoğun olarak yaşadığı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Müdürü Ahmet Erkan, sabah okula geldiğinde bahçe duvarının 1 metre yüksekliğinde 5 metre uzunluğundaki 20 demir korkuluk demirinin, kesilerek çalındığını gördü. Erkan'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ATATÜRK BÜSTÜ ÇALINMIŞTI

Şehit Er Akın Buluş İlkokulu'nun bahçesindeki kaidenin üzerinde bulunan Atatürk büstü de 2016 yılının Ağustos ayında E.K. tarafından hurda olarak satılmak amacıyla çalınmıştı. Polis tarafından yakalanan E.K., mahkemece serbest bırakılmıştı.

OKULA ZARAR VERİLİYOR

TOKİ tarafından 16 derslikli olarak yaptırılan ve 2015 yılı Şubat ayında Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde vatani görevini yaparken şehit olan Keşanlı Er Akın Buluş'un isminin verildiği okul binasına zaman zaman kimliği belirsiz kişilerce camları kırılarak ve duvarlarına yazı yazılarak da zarar verildiği kaydedildi. Ödenek yetersizliği nedeniyle okulda gece bekçisi görevlendirilmediği bildirildi.

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Edirne'de hırsızlar bu okulu mesken tuttu: Bu sefer de demir korkulukları çaldılar
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